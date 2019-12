Milan, domenica sera cena di gala per i 120 anni del club

Domenica sera, dopo il match contro il Sassuolo, proseguiranno i festeggiamenti per i 120 anni del Milan con una cena di gala all’hotel Principe di Savoia di Milano, dove sono attesi 600 invitati: saranno presenti, oltre alla dirigenza e alla rosa attuale del Diavolo, anche tanti ex giocatori, tifosi vip, politici e rappresentanti degli sponsor. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che non è da escludere che ci possano essere anche i membri del consiglio d’amministrazione più vicini alla proprietà come Frank Tuil e Giorgio Furlani, oltre a Paul Singer, ma la sua presenza sarà in dubbio fino all’ultimo.