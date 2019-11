Milan, Donnarumma entra nella squadra della settimana di Fifa 20

Grazie ad una grande prestazione in Nazionale contro la Bosnia, Gigio Donnarumma si è guadagnato l'ingresso nella squadra della settimana FUT di Fifa 20. Ogni settimana nel famoso videogioco calcistico canadese vengono rilasciate delle versione speciali dei giocatori che hanno offerto le performance migliori negli ultimi 7 giorni, e in questo "team of the week" troviamo il portierone rossonero, con una valutazione generale di 86.