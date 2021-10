Milan, dopo 8 giornate sono 8 i punti in più rispetto alle quinte in classifica

Se la Champions League non va come tutti al Milan vorrebbero, non si può dire lo stesso per il campionato. In Serie A infatti, i rossoneri guidati da Stefano Pioli, si trovano al secondo posto in classifica a quota 22 punti (miglior partenza di sempre dopo le prime 8 giornate) con addirittura 8 punti di vantaggio rispetto alle quinte, cioè Atalanta, Juventus e Lazio che sono a 14. È importante mantenere un certo distacco dalle da chi si trova al quinto posto per non rischiare di perdere la qualificazione alla prossima Champions League come stava accadendo nel campionato scorso. Gli 8 punti di vantaggio dopo le prime 8 partite sono sicuramente soddisfacenti.