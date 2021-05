Milan, dopo 9 anni i rossoneri superano la quota di 70 gol segnati in un campionato

Guardando a numeri e statistiche di questa stagione, si può sottolineare un dato riguardante il reparto offensivo. Il Milan ha raggiunto quota 72 gol in Serie A nella stagione in corso. Questo risultato non veniva raggiunto da 9 anni, dalla stagione 2013, quando i rossoneri superarono la quota di 70 reti all'attivo. Quando il Milan è rimasto sotto quota 70 reti, non è mai riuscito a centrare la qualificazione alla Champions.