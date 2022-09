Milan, dopo la sosta il tour de force: 12 partite in un mese e mezzo

MilanNews.it

Siamo arrivati alla prima sosta per le nazionali, l'unica di questa prima pare di campionato prima di quella lunga per il Mondiale. Al rientro, il Milan dovrà fronteggiare un ostico tour de force tra Campionato e Champions League che lo vedrà impegnato in 12 partite, ogni tre giorni, nel giro di un mese e mezzo scarso. Questi gli impegni post sosta dei rossoneri.

Empoli - MILAN, 01/10 ore 20.45

Chelsea - MILAN, 05/10 ore 21

MILAN - Juventus, 08/10 ore 18

MILAN - Chelsea, 11/10 ore 21

Verona - MILAN, 16/10 ore 20.45

MILAN - Monza, 22/10 ore 18

Dinamo Zagabria - MILAN, 25/10 ore 21

Torino - MILAN, 30/10 ore 20.45

MILAN - Salisburgo, 02/11 ore 21

MILAN - Spezia, 05/11 ore 20.45

Cremonese - MILAN, 08/11 ore 20.45

MILAN - Fiorentina, 13/11 ore 18