Stefano Pioli, in vista del match di stasera contro lo Spezia, ha portato in panchina anche due giovani della Primavera rossonero: gli aggragati alla prima squadra milanista sono il difensore Luca Stanga, che una settimana fa a Venezia ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A, e il centrocampista Enrico Di Gesù.