Milan, due anni fa contro il Crotone il primo gol in rossonero di Brahim Diaz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Esattamente due anni fa, il 27 settembre 2020, Brahim Diaz segnava la sua prima rete con la maglia rossonera: era un Crotone-Milan valido per la 2^ giornata di Serie A e il giovane trequartista spagnolo, arrivato quell'estate in prestito dal Real Madrid, siglò al 50' il gol del definitivo 2-0 con una bella girata di sinistro in area di rigore.