Milan, due anni fa l'esordio di Fikayo Tomori in rossonero

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente due anni fa, il 26 gennaio 2021, Fikayo Tomori ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera in un derby di Coppa Italia valido per i quarti: il difensore inglese, arrivato dal Chelsea durante il mercato invernale 2021, entrò in campo al 20' al posto dell'infortunato Simon Kjaer. Quella sfida si concluse 2-1 per i nerazzurri ai supplementari.