Milan, due assist di fila in Champions per Tonali: è il più giovane rossonero a riuscirci

Soddisfazione in casa Milan per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Tra i protagonisti della sfida vinta 4-0 con il Salisburgo c'è anche Sandro Tonali, autore dell'assist per Giroud in occasione del momentaneo 1-0. Con 22 anni e 178 giorni, il numero otto milanista diventa il più giovane giocatore del Milan ad aver fornito due passaggi chiave consecutivi nella massima competizione europea da quanto Opta raccoglie questo tipo di dato.