Milan, due partite di fila in Serie A senza fare gol: ecco da quando non accadeva

Nelle sconfitte contro l’Inter (0-3) e contro lo Spezia (2-0) delle ultime 2 partite di campionato, il Milan non è riuscito ad andare a segno. Sintomo anche, di poca brillantezza offensiva dei suoi uomini più pericolosi. Dunque i rossoneri non hanno segnato nemmeno un gol per due partite di fila in Serie A. Da quanto tempo non accadeva una situazione del genere? Le statistiche sui gol fatti dalla squadra ci portano a più di un anno fa, quando il Milan, a cavallo della sosta natalizia, non segnò prima nella sconfitta contro l’Atalanta (5-0) del 22 dicembre 2019, e poi nel pareggio contro la Sampdoria (0-0) del 6 gennaio 2020. In quell’occasione addirittura, anche la partita prima di queste due il Milan non segnò. Giocò contro il Sassuolo il 15 dicembre 2019 e il match terminò 0-0.