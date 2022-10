Milan, due recuperi per il rush pre-Mondiale. Poi mirino sul 2023

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il periodo di tanti infortuni per il Milan è arrivato anche quest'anno e, tra l'ultima settimana di settembre e il match contro il Verona del 16 ottobre, Pioli si è dovuto re-inventare schierando formazioni d'emergenza. I risultati, però, sono arrivati: vittoria con l'Empoli, con la Juventus, contro il Verona, contro il Monza e a Zagabria e le due sconfitte, arrivate con modalità differenti, contro il Chelsea.



Brahim Diaz e Dest, recuperi possibili

In vista del rush pre-Mondiale, però, Stefano Pioli potrà contare su due recuperi importanti, soprattutto per il valore che le rotazioni, in questo periodo di partite ogni tre giorni, hanno per una squadra impegnata a livelli altissimi tra Serie A e Champions League: Brahim Diaz e Dest. Il 10 spagnolo, in un momento di forma mentale e tecnica splendido, si è già allenato ieri in gruppo e si sta giocando con De Ketelaere una maglia da titolare per la trasferta di Torino; l'americano, invece, reduce dall'affaticamento muscolare subito contro il Monza, potrebbe essere a disposizione per il match di mercoledì contro il Salisburgo.



Gli altri post Mondiale

Per il resto degli infortunati, invece, bisognerà aspettare oltre il Mondiale. Intanto, Mike Maignan spera di parteciparvi e si sta facendo seguire, nell'evoluzione medica del suo problema al soleo, sia dallo staff del Milan che da quello della Francia. Gli altri, da gennaio: Calabria e Saelemaekers potrebbero rientrare sin dal match contro la Salernitana del 4 gennaio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche e atletiche di Ibrahimovic e Florenzi dopo i rispettivi interventi chirurgici.