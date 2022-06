Milan, due settimane esatte al via della nuova stagione: si parte lunedì 4 luglio

MilanNews.it

Fra due settimane esatte, lunedì 4 luglio, ripartirà la nuova stagione in casa Milan. La prima parte del ritiro estivo verrà svolta – come di consueto – a Milanello. Poi ci sarà il trasferimento in Austria. Nel frattempo la società continua a lavorare sul fronte mercato per tentare di regalare a Stefano Pioli, qualche colpo pronto subito. I giocatori che sono stati impegnati con le Nazionali in Nations League si uniranno al gruppo nei giorni successivi al 4 luglio.