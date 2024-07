Milan: due utili di fila, ma la strategia di RedBird sul mercato non cambia

A differenza delle altre grandi del calcio italiano, Juventus e Inter su tutte, il Milan non ha l’esigenza di contenere i costi e potrà muoversi con maggiore disinvoltura in questo calciomercato, anche grazie al trend positivo del fatturato delle ultime due stagioni. A questo ci sono poi da aggiungere le operazioni in uscita delle ultime settimane, De Ketelaere, Krunic, Mirante, etc, che hanno permesso al Diavolo di registrare un risparmio di addirittura 30 milioni di euro in termini di costi annui, stipendi ed ammortamento.

Nonostante tutti questi bei numeri, comunque come scritto anche dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri eviteranno di cavalcare il doppio utile d’esercizio, anche perché la strategia di RedBird non cambia: ci si muoverà sempre con accortenza nella gestione della rosa, anche al costo di scontentare i tifosi.

La strada però è quella giusta, anche perché dopo il rinnovo di Rafael Leao l'obiettivo è quello di blindare altri due pilastri come Theo Hernandez e Mike Maignan. Se poi guardiamo alla cassa, scrive la rosea, la gestione riesce ormai a generare un flusso positivo che viene impiegato negli investimenti, come ad esempio quelli per il calciomercato, sessione nella quale la prospettiva è quella di chiude chiudere con un saldo acquisti-cessioni negativo di alcune decine di milioni.