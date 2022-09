Milan, due vittorie consecutive nei derby di Serie A: non succedeva dalla stagione 2010-2011

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha vinto due sfide consecutive contro l'Inter in Serie A per la prima volta dalla stagione 2010-2011, vale a dire i primi due derby di Milano con Massimiliano Allegri in panchina (0-1 nella partita di andata con un gol di Ibrahimovic e poi 3-0 nella sfida di ritorno con la doppietta di Pato e la rete di Cassano).