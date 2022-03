Milan e Inter non sanno più vincere: terzo pari di fila per i rossoneri, i nerazzurri non segnano da 4 partite

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan e Inter, che ieri sera hanno pareggiato 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia, non sanno più vincere: lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che per i rossoneri si tratta del terzo pari consecutivo dopo quelli in campionato contro Salernitana e Udinese, mentre i nerazzurri non vanno in gol da quattro partite di fila.