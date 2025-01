Milan e Puma presentano la nuova PUMA Cage

AC Milan e PUMA sono lieti di presentare la nuova PUMA Cage, un progetto innovativo che si aggiunge agli iconici luoghi rossoneri della città e vuole porsi come una nuova destinazione per il tifoso rossonero a Milano.

La Cage, che presenta al suo interno un campo da calcio 2vs2 o 3vs3 in erba sintetica, si trova in Piazza Gino Valle, di fronte l'AC Milan Store di Casa Milan, e vuole offrire un nuovo punto di incontro per i propri tifosi, per rafforzare il legame tra il Club e il popolo rossonero. Qui potranno vivere esperienze uniche, partecipare a eventi esclusivi e immergersi nell’universo rossonero in un modo innovativo e coinvolgente.

Il progetto si inserisce nel contesto di Casa Milan, creando dunque una nuova tappa per i tifosi negli headquarters rossoneri, che si aggiunge all'AC Milan Store - dove è possibile trovare prodotti ufficiali PUMA, scarpe da calcio e collezioni esclusive del Club -, il Museo Mondo Milan - un emozionante viaggio interattivo nella storia rossonera -, e il rinnovato Casa Milan Bistrot, che ha cambiato gestione lo scorso settembre e continua a essere il luogo dove il calcio incontra la buona cucina.

Il progetto PUMA Cage partirà ufficialmente nei prossimi mesi, quando, con la primavera, verrà lanciato un ricco programma di attività per i tifosi, assieme ad un processo di prenotazione che renderà la Cage fruibile a tutti. Tuttavia, i tifosi che lo desiderano possono già utilizzare lo spazio a partire da oggi, lunedì 27 gennaio, presentandosi all'AC Milan Store di Casa Milan, durante gli orari di apertura, per richiedere l’accesso alla Cage.

Al centro del progetto anche il mondo delle Milan Academy, con i bambini e bambine provenienti dalle scuole calcio affiliate al Club rossonero che diventeranno protagonisti attraverso partite, tornei, eventi e momenti dedicati alla matchday experience.

Oltre a partite speciali e tornei dedicati, la PUMA Cage sarà teatro di eventi, sfide e meet & greet, che coinvolgeranno giocatori e Legends provenienti dall'universo rossonero e dal mondo PUMA, attraverso momenti dedicati pensati per rafforzare l’engagement con i tifosi.

Con la PUMA Cage, AC Milan consolida, con il supporto di PUMA, il proprio ruolo di promotore di esperienze uniche per i tifosi e contribuisce a rendere Milano una capitale non solo della moda e del design, ma anche dello sport e dell'innovazione. Con questo spazio, infatti, il Club mira a consolidare il proprio ruolo attivo nel promuovere Milano come destinazione turistica attraverso lo sport.

Dopo l'apertura del nuovo Flagship Store rossonero in via Dante, nel cuore di Milano, inaugurato ufficialmente la scorsa estate, la nuova PUMA Cage si aggiunge alla lista delle numerose destinazioni e esperienze rossonere presenti sul territorio milanese. Oltre agli Store e a Casa Milan, queste comprendono anche il leggendario stadio San Siro, che ogni settimana ospita migliaia di tifosi provenienti da tutto il mondo. Con questo nuovo progetto, il Club allarga il portfolio di luoghi di interesse presenti in città, contribuendo attivamente al flusso turistico e favorendo allo stesso tempo lo sviluppo dell'economia locale.

Tra le esperienze già proposte ai tifosi, spiccano la Tram Experience, che, nel matchday permette di esplorare Milano da una prospettiva unica prima di vivere l'entusiasmo della partita al San Siro, e la Front Row Experience, che mette il tifoso al centro dell'azione, dimostrando l'impegno costante di AC Milan nel creare momenti memorabili e nel coinvolgere appassionati da tutto il mondo.