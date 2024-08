Milan e Roma in trattativa per Abraham. Ecco tutti gli affari tra i due club dal 2000 in poi

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante da inserire nella rosa di Paulo Fonseca e il primo nome della lista è quello di Tammy Abraham, centravanti della Roma. Si tratta di una trattativa non semplice perchè la richiesta dei giallorossi è piuttosto alta nonostante il giocatore sia in uscita: i giallorossi vogliono 35 milioni di euro, cifra che i rossoneri non intendono assolutamente sborsare e per questo stanno provando ad inserire nell'affare qualche contropartita tecnica o ad impostarlo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

In attesa di vedere come andrà a finire questa trattativa, quanti affari di mercato ci sono stati in questi ultimi anni tra Milan e Roma? Dal 2000 in poi ci sono state diverse operazioni tra le due squadre: in rossonero sono arrivati dai giallorossi Florenzi, Romagnoli, Bertolacci, Destro (prestito) e Bojan (prestito), mentre nella capitale sono sbarcati da Milano El Shaarawy, Borriello ed Eleftheropoulos (prestito).

Ci sono poi alcuni giocatori che sono arrivati al Milan o alla Roma da svincolati (dunque non c'è stata una trattativa tra le due società): dopo che era scaduto il loro contratto con il club romanista, a Milanello sono per esempio sbarcati Cafu e Mexes, mentre ha fatto il percorso inverso Emanuelson che si trasferì in giallorosso dopo la fine della sua avventura nel Diavolo.