Milan, ecco il bilancio delle ultime 10 sfide giocate a San Siro contro l'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 1999 ad oggi sono 10 le sfide fra Milan ed Empoli che si sono disputate in casa dei rossoneri a San Siro. Il bilancio vede avanti il Milan, ma non di molto: 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L’ultima vittoria dei toscani in casa del Diavolo risale al 23 aprile 2017 per 1-2. Era il Milan di Vincenzo Montella e l’Empoli di Giovanni Martusciello.