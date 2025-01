Milan, ecco il primo clean sheet dell'era Sergio Conceiçao!

vedi letture

Il Milan ottiene il primo clean sheet dell'era Sergio Conceicao. Al sesto tentativo, dopo le partite contro la Juventus, Inter, Cagliari, Como e ancora Juventus, in cui i rossoneri avevano sempre preso gol, oggi il Diavolo è riuscito a mantenere la porta inviolata per la prima volta da quando è arrivato il tecnico portoghese: i rossoneri hanno vinto 1-0 contro il Girona in occasione della settima giornata della League Phase di Champions League.