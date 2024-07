Milan, ecco quando la rosa di Fonseca sarà al completo

La stagione del Milan è ufficialmente iniziata lunedì scorco con il raduno e primo allenamento a Milanello sotto gli occhi attenti di mister Fonseca, che poco prima si è presentato alla stampa. Non tutti i rossoneri, però, sono stati e sono disponibili: tra Europeo e Copa America, sono ben otto i giocatori del Milan ancora in vacanza. Da Musah a Pulisic, questa la situazione dei milanisti impegnati ancora con le proprie nazionali in giro per il mondo.

Infatti, il 23 luglio tornerà a disposizione Luka Jovic, il primo eliminato a Euro 2024 con la Serbia ma anche l'unico rossonero a segnare un gol, mentre nella tournée negli Usa si aggregheranno anche Musah e Pulisic il 26 luglio di rientro dalla Copa Amèrica. A seguire gli altri nazionali come Leao e Okafor il 28 luglio. Poi gli ultimi eliminati, in semifinale: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez, oltre a Tijjani Reijnders. L'obiettivo del tecnico portoghese è di avere tutta la rosa a disposizione per il 3 agosto, giorno della seconda amichevole americana contro il Real Madrid.