Milan, ecco un dato che devi replicare contro il Torino:

“Riscatto” è la parola d’ordine di questo Milan. La prima sconfitta stagionale con la Juve, nonostante la buona prestazione rossonera, è stata una doccia fredda, ma bisogna subito guardare avanti. E l’occasione giusta per tornare alla vittoria arriva nel finesettimana, in un classico ma insidioso scontro ai poli opposti. L’avversario della capolista sarà infatti il Torino dell’ex di turno Marco Giampaolo, che con 12 punti galleggia appena fuori dalla zona retrocessione. Ma quest’anno in più occasioni i Granata hanno dimostrato di non meritare la propria posizione in classifica, mettendo anche in difficoltà squadre di primissima fascia. Belotti e compagni sono infatti passati in vantaggio contro formazioni del calibro di Sassuolo, Lazio, Inter, Juve e Napoli, ma poi si sono sempre fatti raggiungere o addirittura scavalcare nei minuti finali. A rendere ancora più difficile la gara di San Siro ci sono le molteplici assenze in via Aldo Rossi, non per trovare alibi. Il Milan, in particolare, sarà in emergenza dal centrocampo in su, con Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Ibra e, aggiunto recentemente alla lista, anche Calhanoglu ai box. L’unico giocatore presente della “formazione tipo” sarà Franck Kessie, ad oggi il centrocampista probabilmente più dominante del nostro campionato. Con una fase offensiva in palese difficoltà, toccherà alle retrovie dare sicurezza alla squadra. Dietro non ci saranno infatti assenze nei titolari: presenti Calabria, Kjaer, capitan Romagnoli e Theo Hernandez, oltre a Gigio Donnarumma. E le statistiche sorridono alla difesa rossonera: in tutta la sua storia, il Milan ha tenuto la porta inviolata in 60 occasioni con il Toro in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Un numero che tutti i tifosi rossoneri si augurano si possa ripetere. Per il “Riscatto”.

Giovanni Picchi