Milan, emergenza difesa: scelte obbligate per Pioli contro la Dinamo

© foto di DANIELE MASCOLO

Continua l'emergenza difensiva del Milan che questa sera contro la Dinamo Zagabria dovrà fare a meno, oltre a Maignan, anche di Calabria, Florenzi, Dest e Tomori (i primi tre sono infortunati, l'inglese è invece squalificato). A loro si unisce anche Thiaw che non potrà giocare in quanto non è stato inserito in lista UEFA. Scelte obbligate dunque per Stefano Pioli che schiererà questa retroguardia: Kalulu a destra, Kjaer e Gabbia in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.