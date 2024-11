Milan-Empli, dirige Dionisi: i toscani la squadra più arbitrata dal direttore di gara

vedi letture

Nel prossimo turno di campionato, che il Milan giocherà sabato alle 18 a San Siro contro l'Empoli, ci sarà spazio per le prime volte. Infatti l'AIA ha designato il signor Federico Dionisi della sezione di L'Aquila come arbitro per la partita. Si tratta del primo incrocio assoluto tra il fischietto abruzzese e il club rossonero: non c'è infatti nessun precedente. Nella stagione 2017/2018 Dionisi ha diretto una gara del Milan Primavera vinta dai rossoneri contro i pari età del Sassuolo per 2-1: è l'unico contatto con il Diavolo in carriera, prima di quello di sabato.

Diametralmente opposta la situazione con l'Empoli che diventerà la squadra più arbitrata da Dionisi. Al momento sono 10 gli incroci come per Cosenza e Cittadella: con la partita di San Siro diventeranno undici. Il bilancio dice: 3 vittore, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La designazione completa:

MILAN – EMPOLI Sabato 30/11 h.18.00

DIONISI

GARZELLI – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA