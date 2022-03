Milan-Empoli, Chiffi sarà il direttore di gara: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L’AIA nella giornata di ieri ha comunicato i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 29esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Daniele Chiffi è stato designato per Milan-Empoli, in programma sabato sera con calcio di inizio alle ore 20:45. Il fischietto di Padova in carriera ha diretto i rossoneri 6 volte. Il bilancio è 4 vittorie del Milan, un pareggio e una sconfitta. Il K.O. è quello del 13 febbraio 2021 contro lo Spezia in trasferta, quando il Diavolo perse 2-0. In questa stagione il Milan è stato arbitrato da Chiffi tre volte (Lazio, Roma e Sampdoria), sempre a San Siro, e sono arrivate solo vittorie.