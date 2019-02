Milan-Empoli, fine primo tempo: Paque-gol annullato dal VAR, poi tanta imprecisione

In archivio il primo tempo di Milan-Empoli, concluso sul punteggio di 0-0. Il Diavolo parte fortissimo e su pennellata di Rodríguez, Paquetá trova uno splendido gol di testa. San Siro esplode, il brasiliano balla ma è tutto inutile: arriva il controllo del VAR, brasiliano in fuorigioco quindi tutto da annullare. Da lì in poi, i rossoneri si spengono avvolgendosi su loro stessi. Qualche lampo vano di Castillejo e troppi errori, per trattenere il treno Champions serve di più.