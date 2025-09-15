Milan, esordio e prima vittoria per Nkunku: il post del francese sui social

Milan, esordio e prima vittoria per Nkunku: il post del francese sui socialMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10News
di Enrico Ferrazzi

Christopher Nkunku ha fatto contro il Bologna il suo esordio assoluto con la maglia del Milan: l'attaccante francese, arrivato in rossonero nelle ultime ore del mercato estivo a titolo definitivo dal Chelsea, è entrato in campo all'85' al posto di Santiago Gimenez. All'indomani della vittoria milanista, l'ex giocatore dei Blues ha pubblicato questo post su Instagram: "Primi passi a San Siro e prima vittoria. Forza Milan". 

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0
Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.
Espulsi: 89’ Allegri
Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.