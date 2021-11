Milan, fattore Fik: tutti i recuperi di Tomori in Serie A

Le prime sedici partite stagionali del Milan lui le ha giocate tutte. Tre sole parentesi per Fik Tomori: contro la Juventus ha iniziato sulla destra per poi tornare difensore centrale a gara in corso, contro il Venezia è entrato al 59esimo al posto di Gabbia, mentre a Porto è uscito dopo 58 minuti sostituito da Romagnoli.

Tanti minuti, ma oltre alla quantità c'è anche la qualità. Come riportato sul sito della Lega Serie A, Fikayo Tomori è il calciatore del Milan che ha recuperato più palloni nelle prime 12 partite di questo campionato (95). In una classifica capeggiata da Bremer del Torino a quota 171, seguito da Colley della Sampdoria a 140 e Samir dell'Udinese con 136.

Grazie ai progressi fatti registrare nel Milan, Tomori nello scorso mese di ottobre è stato convocato anche dalla Nazionale inglese. Non è accaduta la stessa cosa a novembre, per le gare degli inglesi contro Albania e San Marino, in base alle scelte tecniche del ct Southgate.

Fik resta comunque nel giro della nazionale dei Tre Leoni, anche se durante questa sosta ha avuto la possibilità di lavorare e rifiatare a Milanello, in vista del tour de force di 7 partite di campionato e 2 di Champions League che attendono i rossoneri dal 20 novembre in poi. Tante gare, nelle quali la trave rossonera continuerà a dare il massimo per essere sempre pronto e per recuperare altri palloni in più.