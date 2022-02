Milan, fattore Giroud: con lui in campo da titolare in Serie A 8 vittorie su 8

Olivier Giroud è stato un fattore decisivo per il Milan, ma non solo nel fantastico derby di ieri, ma durante tutta la stagione. Quando il francese è partito titolare in Serie A, contro Sampdoria, Cagliari, Spezia, Verona, Torino, Empoli, Roma, Inter, il Milan ha sempre vinto: 8 su 8. Inoltre Olivier, scendendo in campo dall'inizio, ha segnato 7 gol in 8 presenze, tutti a San Siro (anche se quelli contro l'Inter sono da considerarsi in trasferta).