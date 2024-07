Milan Femminile, Bakker a Milan TV: "Orgogliosa della storia del Milan, dobbiamo pensare di vincere tutte le partite"

Dopo l'annuncio ufficiale da parte del Milan per aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra femminile a Suzanne Bakker, la nuova allenatrice rossonera ha parlato per la prima volta a Milan TV. Quste le sue prime dichiarazioni rossonere:

Orgoglio e storia

"Sono molto felice e soddisfatta di essere la nuova allenatrice del Milan Femminile. C'è tanta storia, anche di calciatori olandesi, come van Basten. Questo è il giusto passo per me, allenare in un altro Paese, e l'Italia è perfetta".

Il lavoro nel suo Milan

"La cosa più importante del Milan lavoro è di costruire una squadra partendo da tutte le singole personalità, e credo sia una delle mia qualità: fare una squadra forte fuori e dentro al campo, con un obiettivo nella testa. Possiamo lavorarci ogni giorno. Per me ogni partita è la stessa, dobbiamo prepararci al meglio per tutte le gare".

Modulo e ambizione

"Dobbiamo pensare a vincere tutte le gare, e poi magari vincere il campionato. Il mio modulo preferito è il 4-3-3, ma prima di tutto io e il mio staff, dovremo conoscere i punti forti delle calciatrici, è un modulo dinamico. Non vedo l'ora di iniziare e aiutare a crescere tutte le giocatrici"