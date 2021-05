Milan Femminile, Boquete rinnova: "Felice di continuare un altro anno insieme"

"Felice di continuare un altro anno insieme, orgogliosa di indossare la maglia rossonera". Queste le prime parole di Veronica Boquete, centrocampista del Milan Femminile, dopo aver trovato l'accordo per il rinnovo, che la legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2022. Questo il suo post di ringraziamento pubblicato su Twitter:

🇮🇹 Felice di continuare un altro anno insieme, orgogliosa di indossare la maglia rossonera ❤️

🇬🇧 Happy to continue another year together, proud to wear the rossonera shirt ❤️

🇪🇸 Feliz de continuar otro año juntos, orgullosa de vestir la camiseta rossonera ❤️@acmilan pic.twitter.com/feA14VC32y