Milan Femminile, brutte notizie per Ganz: risentimento al polpaccio per Guagni, lesione del collaterale per Piemonte

Non arrivano buone notizie dal ritiro dell'Italia Femminile, impegnata in questi giorni in Portogallo per l'Algarve Cup: come riporta il sito della FIGC, infatti, nella giornata di oggi le rossonere Alia Guagni e Martina Piemonte rientreranno in Italia a causa rispettivamente di un risentimento al polpaccio e della lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro.