Milan Femminile, che numeri: le rossonere chiudono il 2020 con 9 vittorie in 10 partite

Con la vittoria odierna per 2-0 contro il Sassuolo, il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha concluso il 2020 calcostico con un altro succeso. Durante l'anno solare le rossonere hanno raggiunto in Serie A uno score di tutto rispetto: nove vittorie in dieci partite giocate per un totale di 27 punti conquistate. L'account ufficiale del club ha twittato per celebrarle: "Le rossonere chiudono il 2020 in grande stile: 9 vittorie su 10 in Serie A Femminile e 27 punti in classifica".

The Rossonere finish off 2020 in style: 9 wins from 10 games and 27 points in the league 😍



Le rossonere chiudono il 2020 in grande stile: 9 vittorie su 10 in #SerieAFemminile e 27 punti in classifica 😍#FollowTheRossonere #MilanSassuolo #SempreMilan pic.twitter.com/J6pQP2kyJX — AC Milan (@acmilan) December 13, 2020