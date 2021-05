Milan Femminile, contro la Roma è arrivato il primo pareggio stagionale in Serie A

È terminato 0-0 il big match della 19esima giornata di Serie A femminile fra la Roma e il Milan. Le ragazze di Maurizio Ganz, hanno conquistato un prezioso pareggio, il primo stagionale in campionato, in vista della qualificazione in Champions League. A 3 giornate dal termine, le rossonere mantengono un vantaggio di 6 punti dal Sassuolo terzo in classifica. Domenica 9 maggio il Milan Femminile giocherà contro la Fiorentina, mentre le neroverdi se la vedranno contro il fanalino di coda Pink Bari. Un utile pareggio per non arrivare a giocare tutto nelle ultime 2 giornate.