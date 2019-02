Milan Femminile, domenica al Vismara a caccia dei tre punti contro l'Hellas Verona Women

La Prima Squadra femminile, domenica 10 febbraio alle ore 12.30, sarà impegnata contro l'Hellas Verona Women nella partita casalinga che si disputerà al Centro Sportivo Vismara (ingresso libero).

Per le ragazze di Coach Morace, che nella gara di andata avevano vinto 1-0 nella difficile trasferta caratterizzata dal maltempo, sarà fondamentale conquistare i tre punti per proseguire senza sosta nel cammino in campionato e rimanere vicine alla vetta della classifica.

Dopo l'impegno contro l'Hellas, infatti, il Milan dovrà affrontare fuori casa la Juventus, sconfitta 3-0 lo scorso 4 novembre grazie alle reti di Thaisa Moreno, Valentina Giacinti e Daniela Sabatino.

Il mese di febbraio si concluderà con il ritorno dei Quarti di finale contro il Sassuolo in programma mercoledì 20. Poi ci sarà una lunga sosta per la Cyprus Cup, evento annuale dedicato alle nazionali di calcio femminili che si svolgerà a Cipro dal 25 febbraio al 7 marzo. La ripresa del campionato è prevista per sabato 16 marzo.