Milan Femminile, domenica c'è il derby contro l'Inter in campionato

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz, piano piano si avvicina alla sfida di domenica alle ore 12.30 contro l’Inter. Il derby contro le nerazzurre, sarà importante per la classifica e per difendere il secondo posto in classifica, che vorrebbe dire a fine anno, qualificazione alla prossima Champions League. Questo è l’obiettivo delle rossonere, dato che la Juventus è risultata essere troppo forte rispetto alla squadra allenata da Ganz. La classifica dice che il Milan ha 42 punti in classifica, mentre l’Inter ne ha 18.