Milan Femminile, domenica la sfida al Napoli per consolidare il secondo posto

Le ragazze allenate da Maurizio Ganz, domenica 18 alle ore 12.30, affronteranno il Napoli Femminile per tentare di consolidare il secondo posto in classifica. Il Milan infatti, si trova a -6 punti dalla Juventus capolista e a +5 dal Sassuolo terzo. Le rossonere devono battere il Napoli per tentare di sfruttare il più possibile lo scontro che ci sarà in contemporanea fra Sassuolo e Juventus. Ricordiamo che nel campionato di Serie A Femminile, le prime 2 classificate accedono alla Champions League. L’obiettivo stagionale per le ragazze è proprio questo.