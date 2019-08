Milan Femminile, Ganz: "Sconfitta che ci serve per crescere"

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato ai microfoni di acmilan.com la sconfitta per 0-6 contro il Paris Saint-Germain nella prima sfida della Womens Cup: "Partita che sapevamo sarebbe stata durissima, contro una squadra che l'anno scorso ha perso in semifinale di Champions League, una squadra che ha fatto vedere dei valori incredibili in campo. Noi abbiamo fatto una buona gara, abbiamo cercato di fare il possibile. Son partite che servono da allenamento per poter crescere e poter far bene nel campionato italiano. Rimaniamo motivati, non ci deve far abbassare la testa. E' la nostra prima partita internazionale contro una forte squadra. Il cammino è lungo, dobbiamo vedere il miglioramento singolo e di reparto. Abbiamo fatto delle cose buone e sbagliato tanto. Non dobbiamo demoralizzarci e andare avanti, il nostro obiettivo è il campionato. Queste partite qua servono per migliorare velocemente ed essere pronti per il 14 di settembre".