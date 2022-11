Milan Femminile, Gazidis omaggiato dopo la gara contro il Como con una maglia con il numero 4

MilanNews.it

Come riporta Tuttosport, ieri pomeriggio al Vismara per la sfida valida per la Serie A Femminile tra Milan e Como era presente sugli spalti anche Ivan Gazidis. L'ad rossonero, che lascerà l'incarico il prossimo 6 dicembre, è stato omaggiato nel post-partita dalle rossonere con una maglia con il numero 4: un gesto per rigraziare il dirigente sudafricano per il costante supporto al calcio femminile nei quattro anni trascorsi al club.