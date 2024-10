Milan Femminile, in vendita i biglietti per il match di domenica contro la Sampdoria

vedi letture

È un bel momento per le rossonere di Coach Bakker, che vogliono proseguire su questa lunghezza d'onda. Dopo le vittorie contro Lazio e Napoli, il Milan andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo ospitando la Sampdoria nell'unico appuntamento casalingo del mese di ottobre. Un'occasione da non perdere, quindi, per tifare per le nostre ragazze e sostenerle in un nuovo appuntamento di Serie A Femminile, quello valido per la 6ª giornata. Si gioca domenica 13 ottobre alle 12.30, vi aspettiamo al PUMA House of Football!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Sampdoria al prezzo di 10€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-SAMPDORIA

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€