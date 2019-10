Sul proprio profilo Twitter il Milan ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno delle ragazze di Maurizio Ganz.

Our Rossonere are to training duties! ❤

And Captain Giacinti came to say hi! 😁



Primo allenamento della settimana per le rossonere ❤

Bello vederti sorridere Capitano! 😁#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/YnvOCyqZLt