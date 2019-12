Milan Femminile, Maldini e Massara al Vismara per congratularsi con le rossonere e scambiarsi gli auguri di Natale

Come riporta il profilo Twitter del Milan, questa mattina il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono stati al Centro Sportivo Vismara per congratularsi con la prima squadra femminile di Maurizio Ganz per l'ottima prima parte di stagione e scambiarsi gli auguri di Natale.

La dirigenza al Vismara per congratularsi con le rossonere e scambiarsi gli auguri di Natale