Milan Femminile, per la prima volta arriva una sconfitta in un derby

Si è conclusa da poco la sfida di Coppa Italia fra il Milan e l’Inter Femminile. Per la prima volta da quando le società hanno creato le squadre femminili, il Milan ha perso il derby. Le ragazze di Maurizio Ganz sono uscite sconfitte per 2-1 dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Nulla è compromesso comunque, dato che c’è la sfida di ritorno. Le rossonere dopo essere andate sotto di 2 gol in 12 minuti, hanno subito reagito, trovando la rete con Valentina Giacinti, accorciando le distanze e dando speranza in vista del ritorno.