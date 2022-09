Milan Femminile, poker al Parma: iniezione di fiducia per le rossonere

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro il Sassuolo, arrivano anche i tre punti nella trasferta di Parma (0-4). Decidono le reti di Bergamaschi, Asllani, Thrige e Dubcova, oltre ad una grande prestazione di Giuliani, decisiva quando la squadra di casa si faceva pericolosa in attacco. Vittoria importante per la squadra di Ganz, che ha bisogno di fiducia per portare avanti questa striscia di successi.