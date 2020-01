Milan Femminile, rossonere al lavoro verso l'Empoli

Nuova seduta di allenamento al Vismara per le rossonere in preparazione della gara di Serie A contro l'Empoli Ladies, in programma domenica 12 gennaio alle 14.30 presso lo Stadio Brianteo di Monza. Dopo una prima parte di prevenzione in palestra, il gruppo è uscito sul Campo E dove ha svolto il riscaldamento.

A seguire, Mister Maurizio Ganz ha proposto diverse esercitazioni tattiche, prima di terminare la seduta con una partitella su campo ridotto. Alle rossonere si è unita ufficialmente Pamela Begić, nazionale slovena nata nel 1994, che ha giocato in questa prima parte di stagione con l'Apollon Limassol. Con la formazione cipriota ha disputato anche la UEFA Women's Champions League.