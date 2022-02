Milan Femminile, sabato la sfida con il Sassuolo: c'è in gioco la qualificazione in Champions

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan Femminile riprenderà i lavori in vista del match di sabato 26 febbraio contro il Sassuolo. La sfida in trasferta contro le neroverdi, sarà uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League, dato che le ragazze di Maurizio Ganz si trovano a -3 in classifica dall’accoppiata Roma e Sassuolo appaiate al secondo posto. Saldamente in testa c’è la Juventus. Una partita da non sbagliare quella contro il Sassuolo se si vuole continuare il percorso di crescita, in attesa del professionismo che arriverà a partire dalla prossima stagione.