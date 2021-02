Milan Femminile, sabato la sfida contro il Bari e poi il match scudetto contro la Juventus

Sabato 27 febbraio, il Milan Femminile tornerà in campo in Serie A per affrontare il fanalino di coda Pink Bari. Il weekend successivo, le ragazze di Maurizio Ganz, si troveranno di fronte la Juventus Women di Rita Guarino in quello che è un vero e proprio match scudetto. Due trasferte di fila per il Milan Femminile, contro l’ultima e poi contro la prima in classifica. In vista del match contro le bianconere, Ganz sta pensando di attuare un piccolo turnover. Possibile chance dal primo minuto contro il Bari per Claudia Mauri, Francesca Vitale e Julia Simic.