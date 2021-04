Milan femminile, tanti auguri alla rossonera Vero Boquete!

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il compleanno di una delle giocatrici della squadra femminile. Vero Boquete, centrocampista della squadra di Ganz, compie 34 anni ed è una delle giocatrici più esperte del coeso gruppo rossonero. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri alla calciatrice rossonera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Your first one in Rossonero : Feliz Cumple, <a href="https://twitter.com/VeroBoquete?ref_src=twsrc%5Etfw">@VeroBoquete</a>! <br><br>Tanti auguri Vero per il tuo primo compleanno in rossonero! <a href="https://twitter.com/hashtag/FollowTheRossonere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FollowTheRossonere</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> | <a href="https://twitter.com/BancoBPMSpa?ref_src=twsrc%5Etfw">@BancoBPMSpa</a> <a href="https://t.co/OT3Z90bg79">pic.twitter.com/OT3Z90bg79</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1380415182875336704?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>