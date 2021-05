Milan Femminile, turnover contro il Verona in vista della finale di Coppa Italia

Domenica 23 maggio il Milan Femminile ospiterà il Verona nel match valido per l’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Le rossonere, che hanno raggiunto l’obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League con un turno d’anticipo, utilizzeranno questa partita per preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro la Roma in programma domenica 30. Maurizio Ganz contro le venete ha intenzione di effettuare un po’ di turnover e far giocare chi ha giocato meno. Le prime indicazioni che ci arrivano dal Vismara sono che le rossonere scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, e queste potrebbero essere le indiziate per giocare dall’inizio: Babb; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Grimshaw, Jane, Mauri, Tucceri Cimini; Dowie, Salvatori Rinaldi.