Milan Femminile, verso il derby: gli highlights del match dell'anno scorso

Con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato il video degli highlights del derby di Coppa Italia Femminile della scorsa stagione, in attesa di Inter-Milan di domenica: sarà il primo derby milanese nella Serie A Femminile.

-3 to #InterMilan! Remember how the first historic encounter ended? We'll remind you!

Si avvicina il primo storico derby di #SerieAFemminile! Nell'attesa, riviviamo la vittoria dell'anno scorso in Coppa! #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/KcqPORREi7