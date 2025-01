Milan-Feyenoord ai playoff di Champions. Condò si interroga: "Cosa succede a Gimenez?"

vedi letture

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24 in occasione dei sorteggi di playoff di Champions League, Paolo Condò ha detto la sua sul percorso europeo del Milan, dicendosi molto deluso per la trasferta di Zagabria che difatti ha condannato il Diavolo a queste due partite in più che saranno contro il Feyenoord:

"La grande delusione nell'ultima partita. Ma c'è da dire che il Milan è stato bravo a sopravvivere in questo girone. Ne ha vinte 5, ma paradosalmente la vittoria più semplice è stata quella di Madrid, perché tutte le altre...mi ricordo a Bratislava dove non riusciva a riportarsi in vantaggio dopo essere stato raggiunto dallo Slovan, che lo vediamo desolatamente a zero punti nella classifica finale. Ma anche la partita casalinga contro il Brugge, fu sofferta in un un modo assurdo. Ha vinto solo 1 a 0 con il Girona con una prodezza di Leao devo dire. Quindi in questo senso il Milan aveva confezionato un capolavoro che ha rovinato nell'ultima partita che praticamente, e parlo anche prima dell'espulsione di Musah, non ha giocato".

Il sorteggio ha poi visto il Milan essere accoppiato con il Feyenoord, squadra dell'obiettivo principale del Diavolo per questo calciomercato: Santiago Gimenez. In merito a questo Condò si è interrogato: "Cosa succede di Gimenez?".